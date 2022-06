Rayados de Monterrey está reforzándose con extranjeros que no son para nada baratos. ¿Cuánto lleva invirtiendo?

Monterrey está dando la nota en este mercado de pases de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. A pedido de Víctor Manuel Vucetich, la directiva se está moviendo en busca de fichajes de renombre y no está dudando en abrir la cartera para pagar millonadas. A continuación, te contamos la impactante suma de dinero que estaría gastando por el momento la institución regiomontana. ¿Es mucho o vale la pena?

¿Cuánto habría pagado Monterrey por Rodrigo Aguirre?

Tal como te adelantamos en Bolavip, 5.5 millones de dólares son los que le habría pagado a la Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) por la ficha de Aguirre; mientras que percibiría un sueldo que ronda el millón de dólares por temporada. Esto quiere decir que La Pandilla estaría desembolsando unos 9.5 millones por el uruguayo si cumple con la totalidad de su contrato, ya que firmó por 4 años.

¿Cuánto pagaría Monterrey por Germán Berterame?

En las últimas horas, John Sutcliffe emitió un reporte en sus redes sociales asegurando que el conjunto regiomontano ya llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios del delantero argentino. La operación "estaría hecha" y costaría, ni más ni menos, que unos 8 millones de dólares. Con esto, le ganó la pulseada al América y se aseguró a uno de los mejores atacantes de la última temporada.

¿Cuánto pide Emelec a Monterrey por Joao Rojas?

Además de tener cerrado a Berterame, la directiva de Rayados también aceleró por el extremo ecuatoriano de 24 años y estaría a punto de llegar a un acuerdo con el Emelec. De acuerdo a información de Reforma Cancha en la columna de SanCadillaNorte, los mexicanos ofrecieron 3 millones de dólares, pero los de Guayaquil lo soltarán solamente por 4.

¿Por cuánto venderá Monterrey a Vincent Janssen?

Tal como confirmó Diego Armando Medina en sus redes sociales, Monterrey venderá a Vincent Janssen a un equipo belga (el cual no ha sido revelado). La oferta que llegó al club es de 5 millones de dólares, por lo que no la rechazarían y se desprenderían de un delantero que no rindió a la altura de lo esperado en la institución.

¿Cuánto dinero estaría invirtiendo Monterrey hasta el momento?

Teniendo en cuenta el costo de las fichas de Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y Joao Rojas, Monterrey estaría invirtiendo unos 17.5 millones de dólares para reforzar su ataque (esto sin contar los salarios). Aún así, la cifra bajaría a 12.5 millones de dólares si se concreta la salida del neerlandés de 27 años. El mercado de pases aún no termina, por lo que podrían gastar más dinero todavía si Víctor Manuel Vucetich lo exige...