Para Las Águilas del América ganar era una urgencia y se ganó. Este domingo, en el Azteca, se impuso 2-1 a los Bravos de Juárez por la séptima jornada, para tomar algo de aire en un Apertura 2022 de la Liga MX que no estaba dándole respiro y que lo tiene todavía fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla.

Para revertir el mal momento futbolístico, entonces, en Coapa saben que no alcanza con una victoria aislada y que deberán revalidar lo hecho ante los Bravos volviendo a sumar de a tres en una difícil parada que afrontarán por la octava fecha: visitando a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Para dicho juego clásico, ya se encendió una señal de alarma en Las Águilas que tiene que ver con la molestia física que obligó a Diego Valdés a ya no salir a disputar el complemento. En América aseguran que el chileno ya venía arrastrando molestias y que si se cuida su evolución no debería tener problemas para dar el presente.

“Diego (Valdés) en particular, venía con molestias. Trato de hacerlo jugar del lado izquierdo a su pierna hábil. No es una posición donde juega regularmente, pero tienen que entender que por las necesidades del entrenador lo tienen que hacer. No estaba al cien por ciento y puse a un compañero que sí lo estaba. Rescato su valentía de querer estar siempre”, señaló Fernando Ortíz en rueda de prensa.

¿Qué molestia tiene Diego Valdés?

El delantero chileno Diego Valdés se quedó observando el complemento entre América y Juárez en el banco de los suplentes, con una bolsa de hielo en la parte posterior de su muslo derecho, que es donde tiene la molestia que no lo ha dejado entrenar con normalidad en la semana previa al partido y que también lo obligó a dejar el campo al final del primer tiempo. Si bien solo se trata de una fuerte contractura, será importante cuidar las cargas de trabajo para que no se convierta en desgarro.