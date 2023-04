El Clásico Capitalino está a pocas horas de comenzar dentro del terreno de juego, pero ya lleva varios días desde que comenzó el duelo con la previa. Ambas instituciones hicieron su parte para poder darle un poco más de sabor a un duelo que es de vital importancia para las dos aficiones.

En esta ocasión, quien pegó primero fue el América. Santiago Baños criticó el título que consiguió Antonio Mohamed contra ellos cuando todavía dirigía a Monterrey. César Huerta no se metió en problemas, pero reconoció la importancia del encuentro. Viñas se fue con todo ante los auriazules y los amenazó, mientras que Mohamed hizo menos al América y se desmarcó de su ideología. Por último, Fernando Ortiz dejó claro que el necesitado es el Club Universidad.

Santiago Baños:

“El ‘Turco’ no creo que vaya a jugar. Eso sí. ¿Hubo algo ahí del árbitro? Un penal que no era, y luego nos anularon dos goles. Entonces el ‘Turco’ es un gran técnico que ya regresó y le cambió la cara a Pumas. Estoy seguro de que vamos a seguir por ese camino, con nuestra gente, en nuestro estadio. Eso hará la diferencia”, dijo tras una serie de preguntas.

César Huerta:

"Tenemos que disfrutarlo (el partido). Y a la afición, el único mensaje que les puedo dar es que, de mí siempre esperen que me rompa el alma en la cancha. Es lo menos que esta institución se merece por la historia y el equipo que es. Como dijo la otra vez el "Turco" Mohamed, ¿por qué no ilusionarnos", mencionó en conferencia de prensa.

Federico Viñas:

El delantero uruguayo del Azulcrema fue claro al declarar que espera dejar a los Auriazules sin Repechaje, pues en la Fiesta Grande también serían un rival a respetar: “Ya tenemos antecedentes en Liguilla con ellos, sabemos lo difícil que son, un equipo competitivo, trataremos de hacer nuestro juego, ganar y que no clasifiquen”.

Antonio Mohamed:

“Identidad con América la tienen el Ruso Brailovksy o Carlos Reinoso, yo estuve un año con ellos y con Pumas llevo solo dos partidos. A mí me recuerdan en Monterrey o Toros Neza, es con los que me identifican. En América me recuerdan porque salimos campeones, sé que estoy en la historia del América, pero nadie me identifica con ellos. Fue un paso histórico, muy bueno. Es muy difícil (volver a dirigir al América)”.

Fernando Ortiz:

“Nosotros vamos a salir de la misma manera que desde la primera fecha. Si alguien tiene que arriesgar considero que es Pumas por el tema de necesidad de puntos; nos puede favorecer porque todos los partidos que enfrentamos contra un rival que juega de forma que podemos aprovechar. Ante la necesidad puede ser un juego favorable para nosotros, se puede presentar un partido muy abierto”.