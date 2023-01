En el partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Pachuca visitará a Tigres UANL este domingo a partir de las 19:05hs del centro de México en el Estadio Universitario de Nuevo León. Será un duelo más que particular, ya que una de las grandes figuras del conjunto Tuzo disputaría sus últimos minutos en el club para pasar, justamente, a defender la playera que hoy será la contraria.

Se trata de Nicolás Ibáñez, centrodelantero argentino que brilló a lo largo del 2022 y fue una pieza clave en el título del Apertura. Tal como te adelantamos en Bolavip, los Felinos de Diego Martín Cocca adquirirán su ficha y cumplirán así su gran objetivo de fichar a un atacante que acompañe a André-Pierre Gignac en la ofensiva.

Si bien todavía faltan algunos detalles para que se concrete la transacción, el jugador ya realizó unas declaraciones que significaron un verdadero puñal para los aficionados del Pachuca y pura ilusión para los de Tigres UANL. En su llegada a Monterrey, decidió afrontar los micrófonos y admitió que está encantado de la posibilidad de convertirse en Auriazul.

"Se está encargando mi representante del tema. Yo estoy tranquilo, pensando en el partido y vamos a ver cómo se da todo. Obviamente a quien no le gustaría jugar en uno de los equipos grandes de aquí de México (en alusión a Tigres), sería algo lindo, ya está mi agente viendo ese tema", confesó.

Más adelante, por si fuera poco, le tiró flores al Comandante, su próximo socio: "(André-Pierre Gignac) Es el mejor jugador de aquí de la Liga MX y a quién no le gustaría jugar con él, pero todavía estoy aquí en Pachuca, así que no puedo decir más". Todavía no es oficial, pero está claro que Ibáñez será jugador de Tigres en las próximas horas.