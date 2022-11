Aunque la Copa del Mundo Qatar 2022 recién comenzó, el inicio del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se acerca poco a poco; equipos como la Máquina del Cruz Azul, las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la Universidad Nacional se encuentran en su trabajo de playa de pretemporada.

Los planteles de los 18 equipos paulatinamente se van configurando con altas y bajas, por ejemplo el Atlas se reforzó con el uruguayo Brian Lozano y ha reportado ya dos salidas, la del argentino Emanuel Aguilera y la del uruguayo Lucas Rodríguez quienes no estarán en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

¿Cómo es el trabajo físico en la pretemporada de Pumas?

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México continúan su pretemporada bajo el mando del director técnico Rafael Puente junior quien en su cuerpo técnico cuenta con el apoyo del legendario Ariel González quien habló del trabajo físico que está realizando el equipo auriazul: "Como los jugadores vienen de un tiempo sin actividad, a veces, se producen problemas de tipo muscular. En ese aspecto, estamos bien, fuertes. Hacemos tres horas de trabajo por día y combinamos el aspecto físico con el técnico-táctico. Los objetivos de la preparación física no deberían cambiar acorde al técnico, casi diría que son eternos", comentó González para el periódico Récord.

Atlas ya piensa en la Concachampions

Como campeón de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022 de la Liga MX, el Atlas obtuvo el derecho de participar en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, lo que significa un gran estímulo para el plantel rojinegro: "Representa muchísimo, primero a nivel institucional que el club tenga nuevamente los flashes en torneos internacionales es muy importante. Estamos muy ilusionados con ese torneo, pero sí Concachampions tiene un sabor especial por ser internacional", dijo el defensa argentino Hugo Nervo, y sobre su rival en Octavos de Final, el Olimpia de Honduras, el defensa argentino apuntó: nos ha tocado un rival muy difícil, de los mejores de su país, lo viene demostrando hace tiempo. La verdad que a mí me ha tocado jugar Concachampions, me ha tocado ir a Honduras y no es para nada fácil. La verdad que se complica mucho con el clima, con la gente que meten ellos en su estadio, lo que representa Olimpia para su país".