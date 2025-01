El Clausura 2025 de la Liga MX ya inició y los equipos ya compiten por ser los mejores de la fase regular para tener una mejor posición de cara a la Liguilla. Los objetivos y los sueños se renuevan, y todos apuntan a poder conquistar el torneo, donde hoy lo tiene a América con el cetro desde hace un año y medio.

Sin embargo, uno de los equipos que tendrá que reinventarse ya con el torneo en marcha es Cruz Azul. Pese a los buenos rendimientos en el pasado, siendo subcampeón en el Clausura 2024 y semifinalista en el Apertura 2024, ahora deberá barajar y dar de nuevo.

Y es que Martin Anselmi dejará la Máquina Cementera y será nuevo director técnico de un gigante de Europa. Será Porto de Portugalel nuevo destino del joven entrenador de 39 años, dejando sin DT al equipo azul ya iniciado la liga. La directiva trabajar a contrarreloj para encontrar a su reemplazante.

Pese a que el futbol siempre da revancha, uno de los que no fue auspicioso con el futuro del equipo fue el periodista David Faitelson. “Las cosas como son: Sin Anselmi, Cruz Azul no va a ninguna parte…”, escribió con contundencia en su cuenta de ‘X’, ex Twitter.

Cabe recordar que este será apenas el cuarto club para el director técnico, que debutó en 2022 en Unión La Calera de Chile. A mitad de ese 2022 llegó a Independiente del Valle de Ecuador y en 2024 en Cruz Azul. En total ganó 4 títulos, todo con los ecuatorianos, donde se destacan la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

¿Cómo fue el ciclo de Martin Anselmi en Cruz Azul?

En total fueron 50 partidos dirigidos entre todas las competencias para el argentino. Cosechó 26 triunfos, 14 empates y 10 derrotas, obteniendo el 61,33% de los puntos. No cosechó títulos pero si dejó sensaciones de que era un equipo que podía pelear para ser campeón.