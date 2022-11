Los aficionados al futbol tienen puesto el ojo en lo que ocurre con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, los equipos mexicanos continúan trabajando y en las últimas horas han surgido nuevas novedades relacionadas al mercado de fichajes de invierno para el Torneo Clausura 2023.

Mientras Alexis Vega causa sensación con el Tri, su padre ha dado un dato clave respecto de su inminente futuro europeo. Además, la novela de Fernando Gorriarán parece haber llegado a su fin; y, por otro lado, los Tigres UANL se desharían de más elementos extranjeros para el Clausura 2023.

Alexis Vega, en pláticas con clubes de Europa

En la previa del partido de Argentina, el padre de Alexis Vega confirmó las tratativas con equipos europeos, aunque no dio nombres: "Ya hay pláticas con equipos, no concretan, todavía no concretan, pero ojalá primeramente tenga la oportunidad de cumplir ese sueño de irse a Europa (…) Le falta irse de la liga mexicana, está completo para competir en cualquier liga, le falta ese reto”.

Fernando Gorriarán definió su destino

De acuerdo a información de César Merlo, Fernando Gorriarán tendría definido su futuro. ¿América, Tigres? No, la directiva de Santos Laguna tendría intenciones de negociarlo recién en el mercado de pases de verano, por lo que el mediocampista uruguayo se quedaría a jugar en la Comarca para el Clausura 2023.

Dos extranjeros más podrían irse de Tigres UANL

Además de la inminente salida de Jordy Caicedo, Tigres UANL le pondría letrero de venta a dos jugadores foráneos que no entrarían en planes del DT, esto con el objetivo de fichar un delantero extranjero. De acuerdo a indormación de ESPN, de Nicolás López e Igor Lichnovsky saldría la próxima baja de la plantilla.