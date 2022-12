Guillermo Ochoa fue uno de los grandes nombres de este mercado de fichajes de invierno rumbo al Torneo Clausura 2023. Días atrás, y cuando todos esperaban su continuidad en el Club América, el guardameta anunció que dejaba el equipo de Coapa para marcharse al Salernitana, equipo de la Serie A de Italia.

Muchas fueron las opiniones que causó Paco Memo, teniendo en cuenta también su desempeño en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Precisamente, en las últimas horas habló sobre él un ex cancerbero mundialista con la Selección Mexicana de Futbol, quien además resulta ser leyenda de las Chivas de Guadalajara.

Ignacio Calderón, histórico exportero y multicampeón con el Rebaño Sagrado, consideró que Ochoa está lejos de ser el mejor guardameta de todos los tiempos en México, pues opinó que "no es completo". A pesar de verle grandes cualidades para atajar, consideró que no es fuerte a la hora de salir del arco.

"Memo Ochoa tiene grandes cualidades, pero yo no lo considero un portero completo. Su debilidad son las salidas y su gran acierto son los reflejos estando dentro del marco. Ahí es muy difícil, porque tiene grandes reflejos, reacciona rápido y todo, pero desgraciadamente, en las salidas le rematan dentro del área chica y eso debería de haberlo trabajado mucho más", le dijo el Cuate a ESPN.

"A mí me han preguntado: '¿Es cierto que Memo Ochoa es el mejor portero de todos los tiempos?'. Pues no, no estoy de acuerdo; para mí el mejor portero que ha tenido México, en mi tiempo fue la Tota Carbajal. Yo fui su compañero en el Mundial del 66. [...] No lo veía por la televisión, porque no había, pero pues; era Antonio Carbajal el portero de la Selección Nacional y al serlo, pues debe ser el mejor de ese momento", añadió Calderón.