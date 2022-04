Desde su llegada al futbol mexicano para el torneo Apertura 2015 hasta antes del partido contra el América correspondiente a la decimosexta jornada del torneo Clausura 2022, el delantero francés André-Pierre Gignac ha marcado 164 goles para los Tigres, y de estos 26 han sido en la liguilla.

Para André-Pierre Gignac, el Clausura 2022 es su torneo número 14 en la Liga MX, y en todos ha logrado con los Tigres la clasificación a la liguilla, ya incluida la actual pero sin considerar la correspondiente al torneo Clausura 2022 que fue cancelado en plena fase regular debido a la pandemia de covid-19.

En una entrevista con el exfutbolista Carlos Hermosillo para Telemundo, André-Pierre Gignac dio su opinión sobre la liguilla, que para él es un sistema novedoso y emocionante para definir al campeón ya que estaba acostumbrado a la resolución con puntos que impera en las ligas europeas.

"Me encanta la liguilla, me encanta tener algo que jugar al final de cada temporada corta", comentó André-Pierre Gignac y enfatizó que "me encanta la liguilla, que haya un campeón en diciembre y en mayo. Me encanta porque siempre tienes algo por qué jugar y los partidos de liguilla se ponen buenos".

Gignac extraña el gol de visitante

Dentro del sistema de eliminación por eliminatorias a visita recíproca, André-Pierre Gignac dejó ver que prefería el gol de visita como criterio de desempate. "Ahora que no hay gol de visitante y que pasa el mejor en la tabla, eso está más o menos. Cuando no es bueno para nosotros, es más o menos; si pasamos por la tabla, te diré que es increíble".