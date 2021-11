Entramos en la etapa donde comenzamos a buscar lentamente al equipo que alzará el título del Torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX. La Liguilla comienza a desempeñar los cuartos de final, donde por el estilo de disputa surge una pregunta más que importante. En caso de quedar igualado el cruce, ¿cómo se define el mismo?

Ocho son los cuadros que se encuentran en estos momentos aspirando por el título de un campeón que ya no está en carrera, ya que Cruz Azul fue eliminado en la reclasificación. Los partidos que tendrán lugar son el Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM, Atlas vs. Rayados de Monterrey, Puebla vs. León y el cierre será con Tigres UANL vs. Santos Laguna. Los choques tienen el formato ida y vuelta.

Como los partidos poseen dicha manera de disputa, es inevitable ejercer la pregunta de ¿qué pasará si el partido posee un resultado empatado en el acumulado final? La respuesta es más que certera. El equipo que haya finalizado en la mejor posición de la etapa regular es el que accederá de ronda. No habrá definición desde la serie de los penales o por gol de visitante en todo caso.

Hay que tener esto bien en cuenta ya que los partidos de cuartos de final cuentan con América (1°), Atlas (2°), León (3°) y Tigres UANL (4°) como los favoritos de cada cruce, tomando en cuenta esta ventaja, ya que ninguno de todos estos se miden entre sí. Es por eso que a Pumas (11°), Rayados de Monterrey (9°), Puebla (7°) y Santos Laguna (5°) no les conviene para nada cerrar su respectiva llave con un empate.