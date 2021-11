Mientras hay 8 equipos que aún se están disputando el título del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, los restantes 10 ya trabajan de cara a lo que será la siguiente temporada. Uno de los clubes que más cambios presentará será el Querétaro, que tuvo un año para el olvido y buscará reinventarse con nuevos fichajes. Es por esa razón que ya le dio las gracias a algunos futbolistas y puso a otros 10 en lista de transferibles.

Uno de los elementos que ya no continuará en los Gallos Blancos es Manuel Viniegra, mediocampista de 33 años que había firmado en julio de este año. Disputó solamente 1 partido: ingresó 7 minutos ante Atlas, en la última jornada del campeonato. No recibió oportunidades por parte de Leonardo Ramos, por lo que no le renovaron contrato y tendrá que buscarse un nuevo destino.

Cabe recordar que Manuel Viniegra es un histórico de la Liga MX: debutó en 2007 con Tigres UANL y desde entonces que juega en el futbol mexicano. Si bien fue cedido a préstamo en varias ocasiones, se puede decir que formó parte de la época dorada de los Felinos: tiene en su palmarés 3 títulos de Liga MX (Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016) y 1 de Campeón de Campeones (2015/16).

Su auge llegó en la temporada 2011/12, cuando sumaba muchos minutos con la institución regiomontana y fue convocado a la Selección Mexicana por José Manuel de la Torre. Disputó 45 minutos en un amistoso frente a Estados Unidos el 16 de agosto del 2012 y nunca más tuvo el privilegio de defender los colores del Tri.

Hoy, a sus 33 años, Manuel Viniegra busca club. En las últimas 2 temporadas prácticamente no ha tenido actividad, ya que antes de firmar con Querétaro estuvo 1 año como agente libre. El tiempo dirá si algún equipo de Liga MX se anima a apostar por él o tendrá que rebuscárselas para continuar siendo jugador profesional: podría ir a la Liga de Expansión MX o al extranjero.