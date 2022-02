El Club América esá sumergido en una crisis futbolística. Después de otra durísima derrota en condición de local ante Pachuca por la Jornada 6 del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, las Águilas se ubican en el 16° lugar de la tabla general de posiciones, y los aficionados no dudan en demostrar su descontento.

Mientras Santiago Solari está en el ojo de la tormenta y en la directiva de las Águilas contemplan un posible reemplazo, David Faitelson se atreve a sentenciar al director técnico. El analista de ESPN le sugirió al entrenador argentino "declararse culpable y buscar un arreglo con su abogado", y opinó que los directivos del Azulcrema "parecen muy pasivos".

"Si fuera el abogado de Solari lo que le sugeriría es que se declare culpable y busque un arreglo lo más pronto posible, porque me parece que este equipo no va a ninguna parte. Sigue inmerso en lo que ocurrió el torneo pasado donde sí es verdad tuvo récord de puntos y fue el equipo más regular como él dice, pero fue un año inútil porque América no ganó nada y fracasó", comenzó disparando en pleno vivo.

"Creo que el América ha dejado de actuar, tanto en la cancha como era antiguamente, porque no funciona y no es un América que muestre una condición de avance, como fuera de ella, donde los directivos parecen muy pasivos y no encuentran la manera de deshacerse de Solari. En otra época la guillotina ya se habría accioando", continuó.

Para Faitelson, el América de Solari se derrumba

Por si no bastara, Faitelson arremetió contra el juego del equipo del América, considerando que Solari ya no puede revertir la situación: "No puede el América darse el lujo de ganar un partido en cuatro meses, la grandeza del América no lo permite. Y además, si el América jugara a algo o muestra algún tipo de condición en la cancha..."

"Un equipo sin orden, sin disciplina, hasta parece falto de trabajo en la zaga, que siempre fue una de las grandes condiciones del América de Solari en 2021. Y hacia adelante tampoco veo un equipo con ideas [...] El América fue completamente superado. Noche a noche, el América de Solari se derrumba más, ¿qué están esperando? No lo se".