El Deportivo Toluca consiguió un triunfazo en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez: fue 0-1 ante Atlético de San Luis por un gol tempranero de Camilo Sanvezzo. Los locales, que venían de derrotar al América en el Azteca, no hicieron un mal partido: dominaron en cuanto a juego, posesión, remates y hasta córners. Sin embargo, no fueron eficaces y los Diablos Rojos se terminaron llevando un gran resultado.

El funcionamiento colectivo de los visitantes no fue el mejor, y uno de los fuertes motivos es la expulsión de Diego al minuto 45 de juego. Con el resultado a favor y la inferioridad numérica, los dirigidos por Ignacio Ambriz se dedicaron a defender en el complemento y les salió a la perfección. A pesar de ello, el DT no se fue para nada conforme del inmueble y aseguró que va "en contra" de lo que pregona.

"Te mentiría si te digo que me voy feliz porque jugamos muy bien y sacamos el resultado, no jugamos como quiero que el equipo juegue muchas veces. Hoy no jugamos bien, lo reconozco y también a los jugadores, pero sí necesitábamos ganar. Me van a criticar a que apelo a que el equipo juegue bien, pero hay momentos en que tuvimos uno menos, no estuvimos finos con la pelota. Lo único que rescato es que el equipo tuvo una muy buena actitud, sacamos tres puntos muy importantes en una plaza muy complicada", señaló con contundencia Nacho en conferencia de prensa.

Más adelante sostuvo: "Era complicado volver tras tres semanas, pero no era para no tener un mal partido. Hoy no lo hicimos bien, pero sí lo hicimos bien en orden, en intensidad, en actitud para sacar el 0-1 y saberlo defender, va en contra de lo que quiero que juegue mi equipo, pero hoy era necesario ganar. No creo que se vuelva hábito jugar así. Va a ser un hábito jugar bien, quiero que mi equipo juegue desde atrás".

"Dicen que quiero jugar como con el León, pero no, quiero que jueguen con mi metodología. Es trabajo, trabajo y el trabajo lo vence todo. Nuestra filosofía es pensar juego a juego, a partir de mañana vamos a estudiar muy bien a Tigres, tener una estrategia para buscar el resultado, un partido a la vez. La Liga Mexicana es muy parecida en la brasileña, en ese sentido, porque no hay muchos favoritos", sentenció Ignacio Ambriz.