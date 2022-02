"Me cagu.. de risa", confesó el Piojo Herrera tras revelar una anécdota junto al actual entrenador del Guadalajara.

Con el irregular presente que atraviesan las Chivas de Guadalajara en el Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, su entrenador ha sido colocado dentro de los que se encuentran en la cuerda floja, lote que también ocupan Santiago Solari y Javier Aguirre, quienes atraviesan un duro presente en sus instituciones.

Miguel Herrera, entrenador que atraviesa un buen momento con los Tigres UANL, es uno de los sorprendidos porque el director técnico del Rebaño Sagrado dirija al primer equipo. De hecho, el Piojo reveló que se burló de Marcelo Michel Leaño cuando este le dijo que se transformaría en director técnico, durante la etapa en que coincidieron en Tecos.

“Michelito Leaño es un tipazo. Un día entre broma y broma se acercó y me dijo: ‘oye Miguel, yo voy a ser entrenador de futbol’. Yo sinceramente me cagué de risa. A final de cuentas ya fue entrenador de dos equipos y está dirigiendo a las Chivas. Ojalá le vaya bien porque es un buen tipo”, relató el ex timonel de la Selección Mexicana para podcast Mother Soccer.

Cuando Miguel Herrera fue director técnico del cuadro de los Estudiantes Tecos, Juan Carlos 'Cheto' Leaño era el dueño del conjunto tapatío. Allí coincidió con el hoy DT de las Chivas, su hijo, quien en ese entonces se dedicaba a cuestiones ligadas al área deportiva, comercial, y scouting, entre otras cosas.

Los números de Marcelo Michel Leaño con Chivas

Desde que se hizo cargo del banquillo del Club Deportivo Guadalajara en el Apertura 2021, Marcelo Michel Leaño dirigió hasta el momento un total de 15 encuentros: su resultado fueron cuatro triunfos, cinco empates y seis derrotas, lo que implica una irregular efectividad del 37.77%.