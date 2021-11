Como solo ocurre en el futbol mexicano, 12 de los 18 equipos de la Liga MX se han clasificado para la próxima ronda del Torneo Grita México Apertura 2021. Cuatro esperan en Cuartos de Final: América, Atlas, León y Tigres UANL; mientras que los restantes ocho se jugarán la continuidad en la competencia en un partido de Repechaje. ¿Cuándo se disputarán los mismos?

Este fin de semana que se avecina no habrá actividad, ya que hay un parón por fecha FIFA y la Selección Mexicana afrontará dos cotejos muy importantes de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Esto quiere decir que tendremos que esperar 2 semanas para que vuelva a rodar el balón en el torneo local. A continuación te contamos qué días se llevará a cabo la Repesca y cuáles son los equipos que podrán elegirlos.

Tal como informó David Medrano en su columna para Récord, recién será el próximo lunes cuando se desarrolle la reunión (vía zoom) correspondiente entre los directivos de los cuatro clubes que serán locales en el Repechaje. Allí los mismos escogerán día y hora de los partidos, teniendo en cuenta que el artículo 17 del reglamento de Liga MX los obliga a jugar sábado o domingo esta instancia.

Por haber sumado más puntos y tener una mejor posición en la tabla final, Santos Laguna (5º) y Toluca (6º) son los dos clubes con prioridad para elegir a placer la fecha. Todo apunta a que se inclinarán por jugar el domingo 21 de noviembre; por lo que Puebla (7º) y Cruz Azul (8º) tendrán que hacerlo el sábado 20. Esto, igualmente, dependerá exclusivamente de lo que vayan escogiendo los mejores clasificados.

¿Cuáles son los partidos de Repechaje?

Santos Laguna (5º) vs. (12º) Atlético de San Luis - ¿domingo 21?

Toluca (6º) vs. (11º) Pumas UNAM - ¿domingo 21?

Puebla (7º) vs. (10º) Chivas - ¿sábado 20?

Cruz Azul (8º) vs. (9) Monterrey - ¿sábado 20?

Cabe recordar que los partidos de Repechaje se definen en 90 minutos: en caso de igualdad no habrá tiempo extra e irán directamente a los penales. Los vencedores accederán a los Cuartos de Final y, según su puesto en la tabla general, se medirán ante América, Atlas, León o Tigres UANL.