En el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, la cual se había postergado, Monterrey goleó 3-0 al FC Juárez en el Estadio BBVA Bancomer y sigue escalando posiciones en la tabla. Desde que llegó Víctor Manuel Vucetich al banquillo, La Pandilla suma tres triunfos consecutivos y ya sueña con clasificarse de manera directa a los Cuartos de Final de la Liguilla. Del otro lado de la vereda, el presente es muy distinto...

Los Bravos no levantan cabeza, son decimosextos y llevan 7 compromisos sin conseguir una victoria (de los cuales perdieron 5). Es por eso que Ricardo Ferretti, su Director Técnico, está más que preocupado en poder mantener su cargo. A pesar de que es uno de los mejores y más experimentados en el futbol mexicano, los resultados no llegan y su altísimo salario podría generar que la directiva tome cartas en el asunto.

En conferencia de prensa después de sufrir la goleada, el Tuca reconoció esta situación: "Decir que no me preocupa sería infantil, soy consciente y si se toma una decisión la tendré que asumir, la tomaré normal de la posicón que ocupo. Si no me preocupara sería ilógico, no me vale, sí me preocupo, pero si alguna decisión se toma estamos para esto, para asumirla".

Cabe recordar que Ricardo Ferretti asumió como entrenador de Juárez en julio del 2021, por lo que hasta el momento ha dirigido un campeonato y medio. En el primero salió decimosexto con 16 puntos; mientras que en el actual va en el mismo lugar con 8 unidades. Son 26 encuentros: ganó 6, empató 6 y perdió 14. Esto da una efectividad del 30%, un número bastante inferior a lo que nos tenía acostumbrados en Tigres.

Ricardo Ferretti se quejó del VAR

"Pienso que es una expulsión rigorista (la de Fernando Arce), el que expulsa no es el árbitro, es el VAR, que está tomando atribuciones que no debe. Esto es ser rigorista, es dejarse llevar por situaciones, cuando inició la posibilidad del VAR en México pensé que iba a ser positivo y no sólo en este juego, pero estoy viendo que no se está equivocando uno, se están equivocando dos. Está muy mal la situación, no me gusta hablar del arbitraje, pero están cometiendo errores infantiles y están perjudicando más al futbol que beneficiarlo", apuntó con contundencia.