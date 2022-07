En las últimas horas la Comisión Disciplinaria salió con los tapones de punta a realizar duras sanciones contra dos cuerpos técnico. Uno de ellos es Víctor Manuel Vucetich quien tras el encuentro ante Santos Laguna criticó a Jorge Pérez Duran por sus decisiones.

En Nuevo León en el ambiente está caldeado debido a que ambas instituciones consideran que en el debut del Apertura 2022 de la Liga MX fueron perjudicados. Quien atacó y fue sancionado por opinar por el desempeño Oscar Mejía fue el Piojo Herrera que en conferencia de prensa expresó que espera que empiece a trabajar Armando Archundia.

Lo mismo sucedió post de derrota de Rayados ante Santos Laguna, pero esta vez fue Víctor Manuel Vucetich quien se mostró molesto por el trabajo Jorge Pérez Duran. Ante esto, él y su asistente, Aldo de Negris, recibieron una sanción económica, por lo que el Rey Midas se mostró molesto al decir que no tienen libertad de marcar lo que sucede dentro de un campo de juego.

“No dije nada fuera de lo normal. Creo que hablé y fui muy contundente con el penal. El penal es evidente. ¿Cómo se puede sancionar cuando es algo evidente? Por decir la verdad te van a estar sancionando, por eso es malo. Creo que no hay esa liberta, a pesar de que podamos hablar con las líneas directas”, expresó el entrenador de Monterrey a Fox Sports cuando se enteraba en vivo que fue castigado.

Y agregó: “Cuando levantamos una voz de conveniencia por algo donde estamos emitiendo un comentario sin argumentos si merecemos un castigo. Pero cuando levantamos la voz por algo evidente creo que deberían sancionar a otras personas que no hicieron el trabajo correcto. Estamos pagando doble porque perdimos un partido por una equivocación del árbitro. ¿Qué podemos hacer para lidiar con este tipo de situaciones? No hay manera, se puede equivocar cualquier persona y nos tenemos que quedar callados. No es sano y quieren tapar el sol con un dedo”.

Por último, comentó que se necesita más dialogo y que la comisión de árbitros le dijo que no entienden por qué no se cobró ese penalti. “Si no tenemos esa apertura y esa comunicación No avanzamos. Creo que el futbol mexicano hemos tenido este tipo de problemas y ojalá se esté corrigiendo. Lo comento porque lo que estaba viendo Pérez Duran lo estaba viendo yo y estaba viendo el jalón que se le está dando al jugador nuestro y es clarísimo. No entiendo por qué no se marcó. Ellos tampoco entienden. Ellos que nos dan la razón, no le encuentro el sentido”, finalizó Víctor Vucetich.