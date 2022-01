Liga MX: el ex Pumas UNAM que no le festejará el gol si le convierte

Después de una espectacular goleada en condición de local ante Toluca, los Pumas UNAM de Andrés Lillini continuarán su participación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX enfrentando al Querétaro por la jornada 2. El encuentro será este viernes 14 de enero a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Corregidora.

En las filas de los Gallos Blancos aparece Pablo Barrera, surgido en las fuerzas básicas de Universidad Nacional, quien ha tenido dos largas etapas en la institución. El atacante debutó en el año 2005 y se marchó cinco años después, con el privilegio de obtener el campeonato del Clausura 2009. Tiempo después regresó para vivir su segunda etapa, entre 2006 y 2020, donde supo portar el gafete de capitán.

El nacido en Tlalnepantla le guarda sumo respeto al equipo que lo formó y fue su casa por largo tiempo. Es por eso que no duda en afirmar que no le gritaría un gol en caso de convertirle el fin de semana: "No voy a festejar. La verdad desde los once años estoy en Pumas, es una institución que aprecio mucho. Es un club que lo traigo siempre adentro".

"Yo se lo complicado que es jugar en CU, es una plaza complicada que si no vas a meterle intensidad igual o más que Pumas es complicado salir con un buen resultado de ahí. Hicimos una buena pretemporada, venimos de un resultado muy bueno en Monterrey, entonces sabemos lo que podemos hacer en nuestra cancha con nuestra afición", añadió para Marca Claro.

Hacer historia en Querétaro

Por último, Barrera se refirió a los objetivos trazados por el equipo conducido por Leonardo Ramos. "En pretemporada nosotros nos trazamos el ser campeones, pero para llegar a eso debes de subir unos escalones antes, hay que tener en la mente ese objetivo. Para el plantel que tenemos podemos hacer cosas grandes. Me gustaría hacer historia en Querétaro", analizó.