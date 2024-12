Pumas UNAM recibió este domingo 1 de diciembre con la esperanza de clasificar a la semifinal de la Liguilla. Sin embargo, Pumas no pudo remontar la derrota que sufrió por 1-0 en la ida y cayó por 5-3 en CU. Con este resultado, los Felinos quedaron fuera del Apertura 2024.

El club auriazul otra vez no pudo superar los cuartos de final de la Liguilla. Al igual que le ocurrió en el Clausura 2024, donde Pumas perdió en la misma instancia con Cruz Azul, pero esta vez el rival fue Rayados y los Felinos volvieron a recibir un resultado decepcionante.

ver también ¿Se queda o se va? El futuro de Gustavo Lema en Pumas UNAM tras la eliminación ante Rayados

Después del partido en CU, muchos aficionados indicaron que el principal responsable de la eliminación es Gustavo Lema. En cuanto al técnico de Pumas, el entrenador argentino analizó lo sucedido y se quejó por una situación particular: la de Lucas Ocampos.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Lema habló sobre la sanción de Lucas Ocampos

“Un gol clave es el de Lucas Ocampos, que es un jugadorazo… pero no tenía que haber jugado. Es la sensación fea, no poder con cosas que no podemos manejar. Es una lástima, estoy agradecido y enamorado de esta liga pero son cosas que no le hacen bien a la Liga”, manifestó Gustavo Lema.

Gustavo Lema se quejó de la presencia de Lucas Ocampos (Getty Images)

El entrenador argentino se quejó porque Lucas Ocampos había recibido una sanción de dos partidos luego de ser expulsado ante Club León en la última jornada de la fase regular. Sin embargo, Rayados apeló el castigo y la FMF le quitó una fecha de pena al argentino.

Publicidad

Publicidad

El delantero no estuvo presente en la ida por la sanción, pero sí pudo jugar en la vuelta. Y Lucas Ocampos fue fundamental en el segundo gol de Rayados y por eso la queja del técnico. Por otro lado, Gustavo Lema también se refirió al arbitraje de Marco Antonio Ortíz.

“Los fallos arbitrales pueden pasar, que vean o no penal, toca en contra, es futbol, la primera amarilla de ellos es al minuto 83… me vinieron a preguntar si quería el tiempo adicional, me pareció raro”, comentó el técnico de Pumas, quien finaliza contrato con el club en diciembre y aún no se sabe si continuará o no.