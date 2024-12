Se acabó el sueño para Pumas UNAM en el Apertura 2024. En un partido emotivo y de alternativas cambiantes, el conjunto de Gustavo Lema no pudo revertir el 0-1 sufrido ante Rayados en el Estadio BBVA y cayó por 5-3 en el Estadio Olímpico Universitario por la vuelta de los cuartos de final.

Pese a contar con la ventaja deportiva por haber finalizado mejor ubicado que su rival en la fase regular del Apertura, los Felinos nunca consiguieron imponerse en la serie. Así, sin poder ponerse en ventaja a lo largo de la llave, se despidieron de sus ilusiones de volver a ser campeones del certamen nacional después de 13 años.

Una vez terminado el encuentro, algunos aficionados del equipo felino expresaron su descontento en redes sociales y marcaron a los principales responsables de la eliminación. Al respecto, muchos de ellos indicaron que el DT auriazul fue el principal responsable de esta situación, aunque no dejaron afuera a algunos futbolistas.

“Espero ya no volver a ver a Lema, Ruvalcaba, Ulises Rivas y Funes Mori. ¡Gracias por nada equipo tibio!”, escribió un usuario en X (ex Twitter). En tanto, otros, en esa misma línea, agregaron: “El contrato de Lema se termina y no le deben renovar, igual que a Ergas, Funes Mori, Ruvalcaba Nathan Silva y hasta Julio (González)”, “todita de Lema, Ruvalcaba y Nathan” y “Julio, Ergas, Silva, Ulises Rivas, Ruvalcaba y Funes Mori no pueden volver a ponerse esta playera”.

Chino Huerta, el único exceptuado de las críticas de los aficionados de Pumas UNAM

Pese a la magra presentación de Pumas en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2024, hubo un futbolista que logró evitar las críticas de los aficionados. Se trata de César Huerta, quien, si bien no anotó goles en la serie, recibió el reconocimiento de los fanáticos auriazules por su entrega.

Vale destacar que hace meses que se viene deslizando la posibilidad de que el delantero abandone el CU para marcharse a Europa. Por ello, algunos usuarios no perdieron la posibilidad de agradecerle y desearle lo mejor para su futuro en caso de que se marche de México.