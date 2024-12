Tigres UANL fue una de las decepciones de la Liguilla, y su eliminación a manos de Atlético San Luis representa un duro golpe para la afición. Pese a ser favoritos, el equipo del Veljko Paunovic no pudo superar a su adversario en ninguno de los dos juegos, por lo que finalmente quedó fuera del Apertura 2024.

En la fase regular, el conjunto felino completó una buena actuación, la cual le bastó para quedar entre los primeros de la tabla general. A partir de allí, se esperaba que los de Paunovic pudieran continuar por el buen camino. Por ende, se esperaba que llegara, como mínimo, a semifinales.

No obstante, los cuartos de final del Apertura 2024 dejaron una sorpresa, ya que Tigres UANL no logró superar a su adversario y acabó siendo goleado. Es por eso que, producto de la frustración y la decepción, los aficionados felinos no dudaron al momento de criticar al equipo.

Los culpables de la eliminación de Tigres, según la afición

Mediante las redes sociales, los fanáticos expresaron su malestar por los malos resultados de Liguilla. Al márgen de los jugadores, los aficionados se volcaron en contra de Veljko Paunovic. Según la opinión popular, el DT fue el gran responsable de la eliminación de la Liguilla.

Por su parte, si bien muchos jugadores fueron cuestionados por la afición, hubo un principal apuntado: André-Pierre Gignac. El francés tuvo numerosas ocasiones de aventajar a Tigres UANL, incluyendo un penalti, pero acabó fallando todas y cada una de ellas.

