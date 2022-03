México y el mundo están con los ojos puestos en lo que pasará con Querétaro tras la batalla campal que se llevó a cabo, el pasado sábado 5 de marzo, en La Corregidora. Aficiondos de Atlas fueron violentados dentro del terreno de juego y en las inmediaciones del recinto, y las imágenes se viralizaron con tanta rapidez que terminaron llegaron hasta la oficina de Gianni Infantino. ¡Se acerca una dura sanción!

Dicho por Mikel Arriola, este martes se realizará una asamblea de dueños extraordinaria para confirmar los pasos a seguir con los Gallos Blancos. El abanico de posibilides es muy grande, pero Bolavip consiguió adelantarse con una información exclusiva sobre qué sanciones podrían caerle a los de Hernán Critsante.

Veto a La Corregidora por 10 juegos

Durante el Querétaro vs. Atlas no se proporcionó seguridad para los espectadores que estaban en las gradas. La responsabilidad era exclusiva de las autoridades de Gallos Blancos. Por eso es que trascendería una sanción ejemplar para el recinto. Si siguen compitiendo, no será en La Corregidora.

Multas de hasta 15,000 UMAS

Querétaro también afrontará una sanción económica y Gabriel Solares lo sabe. Pasado al tipo de cambio habitual en el país, los Gallos Blancos podrían llegar a abonar hasta 1,443,300 pesos mexicanos. Se aguarda por la confirmación oficial de la Comisión Disciplinaria, que se manifestará entre lunes y martes.

Pérdida del partido o mantener el 0-1

Con un gol de Julio Furch a los 29 minutos de la primera mitad, el último campeón de la Liga MX estaba ganando por la mínima diferencia en La Corregidora. Ese podría ser el resultado que quedaría asentado en los registros del Clausura 2022, aunque tampoco se descarta un 3-0 en favor de los de Diego Cocca.

¿Desafiliación de la Liga MX?

La Comisión Disciplinaria no tiene la potestad de quitarle la licencia de competitivad a Querétaro pero sí pondrá sobre la mesa de la asamblea de dueños la solicitud para desafiliar a los Gallos Blancos de la FMF. Mikel Arriola adelantó que es una posibilidad y serán los propietarios quienes darán el veredicto...