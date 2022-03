¿Cuántos de los elogios que se hicieron al trabajo de Andrés Lillini como entrenador de Pumas hubieran sido los mismos si los de la UNAM fallaban más penales que New England Revolution? Seguro que pocos, muy pocos. Pero el final del cuento fue feliz para los de la UNAM, que lograron revertir una serie que habían comenzado perdiendo 3-0 en la ida y clasificarse a las semifinales de la Concachampions, donde se enfrentarán a Cruz Azul.

Entonces, el grueso de los elogios fueron dirigidos al entrenador y en las redes sociales, al menos por una noche, fue ascendido a Modo Dios por fanáticos y especialistas que coincidieron en situarlo como el artífice principal de la remontada; mérito que también le atribuyeron muchos de sus jugadores.

"No sabemos cuánto dure la etapa de Lillini con Pumas, pero lo que es un hecho es que a sus equipos siempre se les recordará por su espíritu inquebrantable. Ya nada les quita ese sello", escribió el periodista de Azteca Deportes Gabo Guzmán. "Imposible no contagiarse de estos Pumas de Lillini… Nunca paran de pelear. Disfrazan todas y cada uno de sus carencias y son competitivos cuando no parecen tener el talento suficiente para serlo", manifestó desde su cuenta de Twitter David Faitelson, de ESPN.

"Soportó críticas, cuestionamientos e incluso insultos y burlas, pero siempre mantuvo la clase y se dedicó a trabajar, hoy tiene a Pumas a las puertas de otra final. Andrés Lillini entendió la filosofía del cuadro universitario mejor que nadie, GARRA, FÚTBOL Y HUEVOS", expresó un aficionado. "Si de remontadas se trata el especialista se llama Pumas y el director de la película es Andrés Lillini", se leyó en la cuenta partidaria Rock y Pumas.

Lillini quiere dejar a Pumas su legado

Finalizado el encuentro que terminó con remontada de Pumas en los penales para clasificar a las semifinales de la Concachampions, el entrenador manifestó en rueda de prensa cuál es el legado que quiere dejar en el equipo una vez que le toque dejar el club. "Ojalá le pueda dejar un título a la institución y ojalá pueda dejarle este trabajo que venimos haciendo, que es un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero nosotros, la directiva y este grupo lo sostiene", señaló.