Mientras las Chivas del Guadalajara se quedaron en el Repechaje del torneo Apertura 2021 y en los Cuartos de Final del Clausura 2022, los Zorros del Atlas han tenido dos semestres memorables: en el primero de esos certámenes fueron campeones y en el segundo ya están en la Final.

La conducción de los Zorros del Atlas ha sido muy eficiente por conducto del director técnico argentino Diego Cocca quien ha hecho de los rojinegros un equipo muy sólido y ordenado que además no sufrió la famosa campeonitis; con él ambicionan convertirse en un equipo de época.

Por su lado, las Chivas del Guadalajara fueron a los tumbos bajo el mando de Marcelo Michel Leaño y en ambos torneos y en el Clausura 2022 tuvieron un repunte con Ricardo Cadena, cuya continuidad es un tema que tienen en la mesa el presidente Amaury Vergara y el director deportivo Ricardo Peláez.

Ante las contrastantes situaciones de Chivas de Guadalajara y Zorros del Atlas, un día de que las Chivas del Guadalajara ganaran el campeonato de la Liga MX Femenil, Amaury Vergara comentó que "por supuesto que me duele ver a nuestro máximo rival local logrando lo que creo que nos gusta lograr, tenemos que aceptar las cosas que hemos hecho mal que no nos han funcionado, pero también tenemos que aceptar las cosas que sí han funcionado".

Amaury Vergara reconoció el éxito del Atlas

En entrevista para W Deportes, Amaury Vergara admitió que "Atlas está haciendo bien las cosas, y aunque duele reconocerlo es el rival y hay que aceptarlo. Lo único que me inspira esto es todo lo que vamos a tener que hacer para competirle y estar en donde ellos están ahorita... Este torneo, si bien no creo que el resultado final sea positivo porque no hicimos un torneo adecuado, sin embargo, cerramos muy bien y nos colocó en buena posición para llegar a los Cuartos de Final".