Para el portero del Guadalajara, si las Chivas logran el pase a la liguilla no importará que las Águilas y los Zorros hayan clasificado directamente a los cuartos de final.

El hecho de que las Águilas del América y los Zorros del Atlas hayan hecho el 1-2 en la fase regular del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, es algo que no ha pasado inadvertido para Raúl Gudiño, portero de las Chivas del Guadalajara, que tendrán que buscar el pase a la liguilla desde el repechaje.

El guardameta del Rebaño dijo en entrevista para TUDN que la situación contrastante entre el Guadalajara y el América y el Atlas le resulta molesta: "Para mí en lo personal, claro que sí, son rivales directos", pero reconoció que "ellos están haciendo su trabajo, su torneo, hay cosas que no están en nuestras manos, debemos ocuparnos de ello".

Mientras Águilas y Zorros esperan a sus rivales para los cuartos de final, las Chivas tendrán que jugar su eliminatoria de repesca contra el Puebla. “Tenemos la oportunidad de clasificar y luego ir por el torneo y lo debemos hacer, en la liguilla no importa quién termina primero o último, esto es matar o morir".

El objetivo de Raúl Gudiño

En la fase regular del torneo, las Chivas del Guadalajara quedaron en la décima posición con 22 puntos, a siete de los Zorros del Atlas y a 13 de las Águilas del América. Pero Raúl Gudiño consideró que esas diferencias se desvancerán si clasifican a los cuartos de final del futbol mexicano.

"Quiero quedar campeón con Chivas, es lo que siempre he soñado desde niño, lo he aspirado y ¿por qué no ponernos una meta grande?", dijo el portero Raúl Gudiño que regresó al Rebaño en 2018 luego de cuatro años en Europa.