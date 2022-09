Este fin de semana se disputará una edición más del Clásico Nacional, el partido más esperado de cada torneo por los fanáticos y que últimamente ha entregado buen espectáculo cuando América y Guadalajara se miden.

Las Águilas fungirán como locales en el cotejo de la Jornada 15, por lo cual el Estadio Azteca será la sede y originalmente, sería transmitido en exclusiva por TUDN y sus distintas señales. Sin embargo, habría una sorpresa especial para los interesados.

De acuerdo con el Fantasma Suárez, TV Azteca también contaría con la señal del partido, lo cual significaría tener las voces de Christian Martinoli, Luis García, Zague, David Medrano y Jorge Campos, uno de los equipos de narración favoritos de los televidentes.

Vale la pena recordar que desde hace un tiempo, Azteca y Televisa dejaron sus diferencias de lado y comparten eventos importantes, contando como ejemplo la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin que igualmente podrá verse en las dos emisoras.

Una buena programación para el fin de semana

Aún no existe una confirmación por parte de la cadena del Ajusco sobre si transmitirán el partido entre Azulcremas y Rojiblancos, teniendo por ahora solamente programados el Puebla vs Tigres y Mazatlán vs Toluca, aunque ambos se jugarán el viernes 16.