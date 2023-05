La temporada del Pachuca no ha sido como se esperaba debido a que Guillermo Almada no logró consolidar un equipo que había sido muy competitivo en el último torneo, pero que perdieron piezas importantes en el mercado de pases. Y a pesar de haber clasificado al repechaje, no lograron imponerse frente a Santos Laguna y quedaron eliminados del Clausura 2023.

Aún así, el club encontró en Luis Chávez un futbolista que puede representarlos en el plano internacional ya que se ha convertido en una pieza clave de la Selección Mexicana. Si bien es cierto que el ciclo de Diego Cocca está en sus inicios, en el Mundial de Qatar ya había dejado una gran impresión. Es por esa razón que existe la posibilidad de que sea vendido en el siguiente mercado de pases.

Teniendo en cuenta que Édson Álvarez y Santiago Giménez, entre otros, han dejado una gran imagen de los mexicanos en el futbol europeo, varios equipos de Países Bajos se han mostrado interesados. El pase de Luis Chávez está valuado en 8 millones de euros y Pachuca pretende recibir esa gran cifra de dinero para dejarlo ir.

Más allá de los rumores que se sembraron en los últimos días, el representante del futbolista habló y dejó en claro cuál es su situación: "Ya ves cómo son los rumores, hasta ahorita no tengo ninguna oferta en el escritorio por Luis Chávez. Tenemos la ilusión de que pueda ir a cualquier liga en Europa como Países Bajos, España, Bélgica, etc. Sería muy bueno para él, es un sueño que tiene".

Lo cierto es que hace varios mercados de fichajes que se especula con la salida del mediocampista de 27 años, pero todo indica que este será el periodo en el que podría pegar el salto. Esto se debe a que en Europa hay un lapso de transferencias muy largo, por lo que podían presentarse varias oportunidades. Está claro que Chávez ha demostrado ser un futbolista de mucha jerarquía.