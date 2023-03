El 'Clásico del Metrobús' no contará con una entrada espectacular este sábado debido al precio de las entradas y el momento que atraviesan.

¡Malas noticias! Cruz Azul y Pumas no recibieron apoyo de los aficionados

Uno de los mejores platillos de esta jornada 11 del Torneo Clausura 2023 es el Cruz Azul vs Pumas. Los dos conjuntos capitalinos no pasan por su mejor momento, lo que no convenció del todo a su afición para hacer un gasto elevado. Como ya es una costumbre, los cementeros pusieron en precios altos el costo de un boleto, por lo que peligra la entrada en el estadio Azteca.

El boleto más barato para poder ver el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX está en 350 pesos más los cargos de Ticketmaster, los cuales hacen que el precio final sea de 420 pesos. En la página de la boletera se puede acceder al mapa de las zonas, mismo que deja ver la poca demanda que tiene el evento entre los aficionados.

Solamente algunos bloques se encuentran ya agotados. Tres bloques en la zona 500, cuatro bloques en la zona 400, uno en la zona 200 y dos bloques de los Asientos Club, los cuales son lugares especiales donde se tiene comida y bebida ilimitada durante el tiempo que dure el encuentro entre celestes y auriazules.

Se espera sorpresa

Como parte del regreso de las porras a los estadios, no se puede descartar que uno de los grupos de animación de Pumas se haga presente en el estadio Azteca. Hubo una junta de seguridad en la que se abogó por el regreso de las porras a los estadios visitantes en la Ciudad de México, pero todavía no está confirmado.