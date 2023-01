El conjunto dirigido por Eduardo Fentanes ha comenzado el Clausura 2023 con un rendimiento muy interesante que le permite soñar con grandes cosas a los fanáticos del club. Si bien es cierto que en la primera fecha recibieron una dura derrota frente a Tigres, lograron revertir esa imagen con un juego sostenido en Juan Brunetta.

Aún así, el problema del Santos Laguna es que no cuenta con demasiados mediocampistas que puedan manejar al equipo a través de la posesión. Es por esa razón que la baja de Ronaldo Prieto ha significado una baja bastante sensible para el plantel. Más allá de que no era un titular indiscutido, esa característica era muy útil para el entrenador.

Santos Laguna confirmó la lesión de Ronaldo Prieto

El club liberó un parte médico confirmando la situación física del mediocampista: "El jugador Ronaldo Prieto fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha, debido a una plica mediopatelar. Los mantendremos informados de manera oportuna sobre su evolución".

Lo preocupante de esta situación es que Prieto ya había sufrido un esguince de rodilla en octubre del 2022, razón por la que no pudo disputar los cuartos de final de la Liga MX frente al Toluca. Por lo tanto, la intención del club es que el futbolista pueda realizar una plena recuperación para que se encuentre en óptimas condiciones.

La realidad es que todavía no hay un tiempo definido para que el jugador de 25 años vuelva a las canchas debido a que dependerá de cómo vaya evolucionando su rodilla. Aún así, el Santos tendrá que estar muy fuerte en las siguientes semanas ya que se enfrentará a rivales muy complicados. Atlas y América son sus siguientes paradas en el Clausura,