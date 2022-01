Después del durísimo golpe sufrido en el inicio del Torneo Grita México Clausura 2022, cuando sufrió la goleada por cinco goles en Ciudad Universitaria ante Pumas de la UNAM, el Toluca se recuperó en la segunda jornada disputada en el Nemesio Díez al obtener una victoria por 3 a 1 frente a Santos Laguna que alivió las tensiones.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz comenzaron debajo en el marcador, pero supieron igualar antes de la primera mitad por medio del Fideo Álvarez, y luego encontraron la victoria gracias a Leo Fernández y Diego Rigonato. Los primeros tres puntos llegaron mientras el nuevo entrenador ya ha comenzado a implementar en las filas de los Diablos.

De acuerdo a información del periodista Juan Carlos Cartagena, quien cubre la actualidad Escarlata, el estratega tiene muy clara la premisa de que "el jugador que no corre no juega", la cual se ha comenzado a ver con algunos futbolistas que no integraron la nómina frente a los Guerreros pero sí lo hicieron ante Universidad, como el caso de Brandon Sartiaguín.

"Está muy claro. Ya se vio en este segundo partido. Nacho dejó muy en claro que el que no corre no va a aparecer siquiera en la banca. No es una confrontación con nadie, jugarán y estarán convocados los que corran", precisó el analista de TUDN en su habitual reporte desde Youtube.

¿Cuál es el próximo rival de Toluca?

Por la tercera jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca visitarán al Mazatlán en la cancha del Estadio El Kraken. El encuentro está previsto para el viernes 21 de enero a las 19:00 horas del Centro de México.