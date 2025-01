Sin lugar a dudas, se trata de una información que revolucionó el mercado de fichajes en suelo mexicano. Y más precisamente, por estas horas son los aficionados de León quienes se ilusionan a partir de que saliera a la luz el nombre por el que la dirigencia está en conversaciones para intentar fichar pensando en el Mundial de Clubes.

Porque según información del periodista Paco Vela, el elenco que dirige Eduardo Berizzo habría avanzado en las negociaciones por James Rodríguez, este experimentado futbolista de la Selección de Colombia y que acaba de rescindir su vínculo con Rayo Vallecano.

El colombiano está en la órbita de muchos equipos de América y Europa. (Getty Images)

De hecho, según medios españoles el interés de León es real y ya hubo contactos con el creativo colombiano de 33 años, que por estas horas también ha comenzado a sonar con fuerza en Junior de Barranquilla, otro de los elencos que ha posado los ojos en él.

James Rodríguez recaló en Rayo Vallecano a mediados de 2024, luego de su paso por el Sao Pablo de Brasil. Sin embargo, en el conjunto español no ha tenido la continuidad que buscaba: apenas disputó 7 encuentros (2 desde el inicio) y no convirtió goles. ¿Se concretará la bomba del mercado en la Liga MX?

Más allá de que solo acumuló 209 minutos en la segunda mitad de 2024, la llegada de James a León sería más que importante dada la calidad del futbolista colombiano, la capacidad de liderazgo y su gran trayectoria en selección colombia y clubes: pasó por Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España) y Bayern Munich (Alemania), entre otros clubes destacados.

Poca continuidad y conflicto con el técnico del Rayo

James Rodríguez no consiguió afianzarse en el elenco español, por lo que de manera anticipada decidió ponerle fin a su vínculo para buscar continuidad en otra institución. Y fue el periodista español Edu Aguirre quien dio detalles del conflicto que hubo entre el jugador y el entrenador Íñigo Pérez.

“James va al entrenador a decirle por qué no jugó ni un minuto y el entrenador le dice que no me encajas en el equipo y que es un fichaje que no he pedido. A partir de ahí, dejó de ser convocado. Ha habido nula comunicación por parte del técnico del Rayo Vallecano, hasta que se llegó a la solución de que James no siga”, reveló Aguirre en El chiringuito de jugones.