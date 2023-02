Han pasado ya más de cuatro años desde que el argentino Matías Almeyda se fue del futbol mexicano, pero todavía se recuerda el periodo comprendido entre los torneos Apertura 2015 y Apertura 2018 en el que fue director técnico de las Chivas del Guadalajara y las puso en los primeros planos.

Durante esos siete semestres, el director técnico argentino Matías Almeyda llevó a las Chivas del Guadalajara a ganar cuatro diferentes títulos: dos de Copa, una Supercopa y la Liga MX correspondiente al torneo Clausura 2017; desde entonces el equipo rojiblanco no ha ganado nuevamente la liga.

Esa final del torneo Clausura 2017 fue disputada entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres que estaban en gran momento con Ricardo Tuca Ferretti como entrenador y André-Pierre Gignac como goleador; el partido de ida terminó empatado 2-2 en el estadio Universitario y en el de vuelta ganó el Rebaño 2-1 en el estadio Omnilife, ahora estadio Akron.

Matías Almeyda, recordó esa Final del torneo Clausura 2017, en el que tomó la decisión de hacer marcas personales: "Entrenábamos permanentemente uno contra uno, y ese partido llamó la atención porque cuando terminó me decían 'vos estás loco', porque una final es igual uno contra uno, era el momento para igualar, era el momento para sorprender y era el momento porque el rival no esperaba eso de un Chivas que no lo había hecho en todo el torneo".

Matías Almeyda recordó la Final del Clausura 2017

En el partido de vuelta, las Chivas del Guadalajara tuvieron ventaja de 2-0 con goles de Alan Pulido y José Juan Vázquez. "Sabíamos que Tigres iba a venir los últimos 10 minutos, no sé cuánto quedaba. De hecho, hace un gol y el partido terminó fuerte, con mucha tensión, defendiendo y por ahí con una acción clara en contragolpe que no se pudieron concretar, pero terminó como una Final y con el rival que teníamos, Tigres, que es un gran rival", recordó Matías Almeyda en una clase magistral para Coaches Voice.