Tras los desastrosos resultados que tuvo la Selección Mexicana recientemente a nivel Sub-20 varonil, así como el conjunto del Tri Mayor Femenil, pusieron de nuevo el tema del exceso de extranjeros jugando en la Liga MX sobre la mesa, y uno de los que de nueva cuenta lo abordó fue Mauro Lainez, actual jugador de los Xolos de Tijuana y hermano del canterano de las Águilas del América, Diego Lainez.

En esta ocasión, Mauro decidió romper el silencio ante esta situación, pues él mismo habría sido víctima del sistema ya que sumó muy pocos minutos en los últimos seis meses portando el jersey de los azulcremas, lo que lo orilló a dimitir y buscar más juego con el conjunto fronterizo, donde sus objetivos son más que claros, pues busca ser titular indiscutible y tener la oportunidad que en Coapa no consiguió.

"La verdad que lo que yo buscaba era volver a recuperar mi nivel futbolístico, ya que los últimos seis meses no tuve tantos minutos en América y creo que ahí vamos. He entrado de cambio, quiero ser titular con este equipo, quiero lograr cosas importantes con este equipo y el cuerpo técnico, la verdad, me apoya mucho", comentó en entrevista con ESPN, y detalló la razón por la que ya no hay tantos delanteros mexicanos que sumen tantas anotaciones.

"La Liga MX igual se ha vuelto muy competitiva, han traído jugadores de buena calidad y yo creo que es falta de confianza en el jugador mexicano. Al final del día, si ves en los equipos estelares, los delanteros son extranjeros y creo que tenemos que confiar un poquito más en los mexicanos, tenemos que darles esa posibilidad, esa oportunidad, así como se les dan a otros jugadores. Todo eso es de mucha utilidad para el jugador mexicano y nosotros como mexicanos seguir demostrando que podemos estar ahí y no darnos por vencidos".

Acerca de las razones que lo llevaron a no sumar más tiempo en el campo de juego con los americanistas, el mayor de los hermanos Lainez fue puntual: "Tuve un año muy bueno cuando llegó Santiago Solari porque su formación se acomodaba a mi estilo de juego, porque el entrenador me dio la confianza, mis compañeros igual y la verdad que fue un año muy bonito. Después pasaron estos seis meses que, como todo en el futbol, cuando un entrenador nuevo llega, hasta un compañero, pues yo creo que hay un entrenador que llega con un diferente sistema, que a lo mejor no le gustan jugadores como yo que son abiertos por la banda".