A unas cuantas semanas de haber sido transferido a préstamo de las Águilas del América a los Cañoneros del Mazatlán, el defensa central español Jorge Meré habla de lo que fue su discreto paso por el equipo azulcrema, del proceso de Santiago Solari, de su relación con su compatriota Álvaro Fidalgo y de su adaptación al equipo sinaloense

Jorge Meré sólo estuvo un torneo con el América, el Clausura 2022 en el que registró 671 minutos de juego en 10 partidos y no pudo mantenerse en el club azulcrema a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2023. "Como todos sabemos, cuando representas a un equipo como el América, al final la paciencia es más corta por la magnitud que engloba en todos los aspectos el club".

En entrevista para Fox Sports, Jorge Meré hizo una retrospectiva del paso de Santiago Solari como director técnico del América que fue quien lo trajo al futbol mexicano junto a su compatriota Álvaro Fidalgo: "Con Solari se hicieron unos torneos regulares espectaculares, por lo que veía con Fidalgo, uno de mis mejores amigos y los seguía, pero luego que en la Liguilla se fallaba. Creo que, en ese sentido, lo que se exige en América es ganar títulos" y agregó que "no sé si fue corto o no, pero las circunstancias del futbol son así y hay que asimilarlas como vienen. Yo no soy quién para decir si la paciencia fue corta o no, no puedo catalogar todo el ciclo de Solari en el América".

Respecto a su estancia en los Cañoneros del Mazatlán, Jorge Meré aún no ha podido identificarse con la plaza: "Si te soy sincero, en ese sentido, yo llegué y ya tuvimos mucho viaje para jugar fuera. No pude disfrutarlo al 100, prefiero estar un poco más de tiempo y poder dar una opinión más pensada y valorada".

Jorge Meré contra Álvaro Fidalgo

De cara al partido de la jornada 11 del torneo Apertura 2022 entre los Cañoneros del Mazatlán y las Águilas del América dijo que durante los más de 90 minutos del encuentro no va a reconocer su amistad con Alvaro Fidalgo: “Como siempre se ha dicho, fuera del terreno somos mejores amigos, pero en el campo no hay amistades. Si yo tengo que hacer algo que sea conveniente en el partido, lo voy a hacer, y no lo dejaré porque sea mi amigo”.