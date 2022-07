Sucedió lo que podía suceder. A Ricardo Cadena pareciera estarle quedando poco crédito como entrenador de Chivas de Guadalajara cuando se llevan disputados apenas dos partidos del Apertura 2022 de la Liga MX, justamente el primer torneo que afronta desde que fue confirmado en el cargo, tras asumir como interino en el Clausura.

Cuando todo indicaba que la directiva del Rebaño debía salir a buscar nuevo técnico, Cadena consiguió una seguidilla de cinco victorias consecutivas que lo reafirmaron en el puesto. Pero ahora que le tocó afrontar un nuevo torneo con esa tranquilidad, acumula un empate y una derrota en dos partidos, ambos jugados en condición de local, y sin marcar goles.

Esas primeras dos jornadas fueron suficientes para que el periodista Miguel Arizpe pronosticara que Chivas "está en vías de vivir su peor torneo en muchos años". No todo será culpa del entrenador, claro, porque la directiva tampoco se preocupó de que llegaran los refuerzos neesarios para armar un equipo a la altura de lo que la grandeza del club exige.

"No tiene jugadores, tampoco tiene un DT que imponga y de jerarquía. No tiene refuerzos de peso, no tiene gol. Y hasta no tiene dinero", escribió el periodista en la última columna que publicó en Mediotiempo. "La pobreza general que encierra y navega en el entorno del equipo más popular de este país, es muy crítica", agrega.

Santiago Ormeño, ¿una ilusión?

El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño arribó este lunes por la tarde a Guadalajara y ya realizó los exámenes médicos pertinentes para su posterior presentación como refuerzo del Rebaño Sagrado. Llega a préstamo por un año desde el Club León con opción de compra para el club tapatío. Sería anunciado este mismo martes.