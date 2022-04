A pesar de que ya aseguraron su presencia cuando menos en al repechaje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, Miguel Herrera confía en lograr más puntos y mejor futbol al mando de sus Tigres, comenzando en este partido de la jornada 14 contra el Toluca que con Ignacio Ambriz no ha logrado el rendimiento esperado.

"Espero que no tengamos techo, que sigamos sorprendiendo a la gente", dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa y detalló que "nos había faltado equilibrio, trabajamos mejor en lo defensivo ya. Nos deja bien los ceros, trataremos de seguir en ese tenor de equilibrar al equipo. Que sepa atacar y defenderse".

Miguel Herrera también comentó sobre su plan de juego este sábado en el estadio Universitario ante los Diablos Rojos del Toluca, equipo al que considera en ascenso por su necesidad de evitar la parte baja de la tabla de cocientes, pero confió en tener un resultado que les permita el objetivo de terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación.

"Hay que jugarlos, trabajarlos, hacer lo mejor posible, Toluca viene levantando, buscando meterse. Amarramos la seguridad de estar dentro de la clasificación del repechaje, pero queremos la clasificación directa. Vamos con esa idea, hacer un buen partido y sumar partidos en casa", apuntó Miguel Herrera.

Miguel Herrera contra Nacho Ambriz

Miguel Herrera confía en sumar los tres puntos ante Toluca, pero sabe que no será sencillo porque “Nacho le encontró la altura al plantel. En los últimos partidos se vio más ordenado. Nosotros estaremos concentrados en hacerles daño, llegar con mucha gente. Que nuestra localía siga pesando. Sabemos que no será fácil, mientras en el papel se ve de otra forma, en la cancha no lo logramos".