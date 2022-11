El torneo Apertura 2022 de la Liga MX llegó a su fin con la contundente y categórica coronación de los Tuzos del Pachuca y llegó el momento de hacer balances, como el que hizo Miguel Herrera, director técnico de los Tigres de la UANL que cayeron eliminados en Cuartos de Final.

En una charla con Roberto Gómez Junco, Miguel Herrera explicó la eliminación de los Tigres ante el Pachuca, precisamente. "Nosotros detectamos que una debilidad del equipo de (Guillermo) Almada es que junta mucha gente en un sector del campo, nosotros trabajamos en dar dos toques y pegar cambios de juego. Del partido de Ida debimos irnos con uno o dos goles de ventaja porque los tuvimos y no la metimos. (En la vuelta) nos anotan rápido, empatamos y cuando mejor estábamos nos anotan en un contragolpe. Pecamos de inocentes, nos duró muy poco el gusto y otra vez faltó contundencia".

Sobre las goleadas que sufrieron el Monterrey en Cuartos de Final y el Toluca en Semifinales ante el Pachuca, Miguel Herrera apuntó que "no sé si Rayados y Toluca llegaron medio confiados contra Pachuca, en el caso de Toluca por haber eliminado al América, aunque honestamente fue medio engañoso lo de ellos porque América en los dos partidos les pasó por encima, fue muy superior y literalmente les faltó un gol".

Sobre los campeones Tuzos del Pachuca, Miguel Herrera subrayó su facilidad para desarrollar a sus jugadores de fuerzas básicas. "Pachuca tiene un punto a favor que es poner jóvenes y no les importa lo que digan, les ayuda no ser un equipo tan mediático o con tanta presión. Los jóvenes que ponen son de calidad, no es poner por poner o porque no tengan dinero. Este Pachuca te presiona por todos lados, tratan de robar en campo rival y cuando repliegan son muy buenos al contragolpe".

Miguel Herrera resaltó jugadores clave en el funcionamiento de los Tuzos del Pachuca: "Tienen un arquero (Oscar Ustari) extraordinario, de mucha presencia y liderazgo. Los dos centrales (Oscar Murillo y Gustavo Cabral) de muy buena calidad y un centro delantero (Nicolás Ibáñez) goleador. Los dos centrocampistas son chavos, yo tuve a Luis Chávez en Tijuana y su evolución a la fecha es impresionante".