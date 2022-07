El director técnico de Tigres considera que el árbitro tuvo mucho que ver en el resultado, pues no tuvo el mismo criterio en ambas áreas.

Tigres no tuvo un buen comienzo de temporada en la Liga MX. Los Felinos cayeron ante Cruz Azul por 3-2 en un partido que parecía destinado al empate, pero una acción en el tiempo de descuento inclinó la balanza para el lado de los Cementeros: el penal cometido por Javier Aquino sobre Uriel Antuna, el cual derivó en el gol de Santi Giménez para poner cifras definitivas en el Volcán.

Miguel Herrera se pronunció al respecto tras el final del compromiso. El entrenador de Tigres sostiene que el penal pudo estar bien señalado, pero argumenta que el árbitro no tuvo el mismo criterio cuando se dio una jugada muy similar en el área contraria y que pudo significar un resultado distinto en la primera presentación de los Felinos.

"Te frustra porque trabajas, el equipo trabaja en la cancha y con la mano en la cintura echan al traste todo tu trabajo, no sé si es foul, puede o no ser foul, pero es la misma jugada 30 segundos atrás, ni puedo entender que el árbitro tenga criterio desigual en dos jugadas", dijo el director técnico del conjunto universitario en conferencia de prensa.

"Que el mismo árbitro tenga el criterio diferente en una misma jugada en el mismo partido… esperemos que Archundia empiece a trabajar y seguro lo va a hacer mucho mejor", agregó Herrera en un claro reclamo a Armando Archundia, quien hace poco fue confirmado como el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX.

Lamenta la poca contundencia

Herrera considera que el equipo hizo un buen partido y generó suficientes ocasiones para ganar el partido, pero asegura que no tuvieron el acierto que sí mostró el rival. "Nos faltó contundencia., Nos llegaron dos veces y nos hicieron tres goles. Llegamos y llegamos y no hicimos los goles. Las que tenemos claras para meterlas, nos cuesta trabajo. Estoy tranquilo porque dominamos, pero hay que ver la manera en que no nos anoten si nos llegan tan poco".