¡Lo lograron! No habrá reducción de extranjeros en 2022 en la Liga MX

La Liga MX llega con muchas novedades al 2022, entre ellas la supuesta súplica de las directivas de los equipos más importantes de México, que era no llevar a cabo la reducción de extranjeros en este año que viene, pues según diversos medios, muchos de ellos argumentaron que no se han recuperado de la pandemia además de que es año mundialista, y sin los foráneos no se recuperarían pronto.

Ante esto, Mikel Arriola, titular de la Liga MX, reveló en conferencia de prensa que esta regla será aplazada un año, por lo que entrará en vigor para el Apertura 2023: "Hoy se determina que la reducción de extranjeros entra en vigor a partir de la temporada 23/24, se detiene un año", reveló el directivo.

Y es que de acuerdo a Arriola esta situación se tornó flexible pues es año mundialista y hay un compromiso por parte de la Liga MX de apoyar en lo que más se pueda a la Selección Mexicana para que no tengan contratiempos en conseguir el boleto que se tambalea para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De igual forma, Arriola reveló el calendario de los torneos del año próximo, por lo que se tiene programado que el Clausura 2022 de inicio el próximo 7 de enero, mismo que culminará el 29 de mayo. A su vez, el Apertura 2022 comenzará el 1 de julio y terminará el 6 de noviembre debido a la Copa del Mundo de Qatar 2022.