Se reveló por qué Klay Thompson rechazó firmar con Los Angeles Lakers para jugar con LeBron James

Justo en el día en el que Klay Thompson fue tendencia en X porque regresó al estadio Chase para jugar contra su exequipo Golden State Warriors, se conoció por qué rechazó firmar con Los Angeles Lakers para ser compañero de LeBron James en la NBA.

Según el portal The Athletic, los Warriors le ofrecieron a Thompson una extensión de contrato por dos años a cambio de $48 millones de dólares. Esto no convenció al compañero estelar de Stephen Curry y pasó a ser agente libre en la NBA.

Ante la posibilidad de firmar a Klay Thompson, el equipo de Los Ángeles no dudó en hacer una propuesta, pero… “Me dijeron que los Lakers hicieron una oferta bastante convincente. Fue alrededor de tres o cuatro años, algo así como 20 millones por año y no consiguieron a su chico. Y obviamente iba a ser necesario un escenario de firma e intercambio, por lo que eso no tuvo nada que ver con la decisión de LeBron James de tomar menos (dinero)”, sostuvo Chris Haynes, del portal Bleacher Report.

La oferta de Los Angeles Lakers por Klay Thompson no se concretó, por lo que el cuatro veces campeón de la NBA decidió firmar con Dallas Mavericks por tres años a cambio de $50 millones de dólares. El exjugador de Warriors quería un nuevo aire y ya se conoció por qué prefirió ser compañero de Luka Doncic en lugar de jugar con LeBron.

“Thompson eligió a los Mavericks en lugar de Los Angeles Lakers, quienes también lo reclutaron en la agencia libre, porque creía que Dallas le brindaba la mejor oportunidad de buscar un quinto anillo de campeonato. Creía que podía ser el jugador que faltaba después de que los Mavs, recién salidos de su derrota de cinco partidos en las Finales de la NBA ante los Boston Celtics, le prometieran un puesto titular. Anhelaba la oportunidad de demostrar que, a sus 34 años y con dos lesiones importantes en su historial médico, todavía podía desempeñar un papel importante en un contendiente”, reveló Tim MacMahon, de ESPN.

El jugador que impidió la llegada de Thompson a los Lakers de LeBron

Según el periodista Chris Haynes para que se hubiera dado la llegada de Klay Thompson a los Lakers se necesitaba que Golden State Warriors lo firmara y después se hiciera un intercambio. Sin embargo, hubo un jugador que el equipo de San Francisco no quería. “Me dijeron que probablemente habría implicado que D’Angelo Russell fuera parte de un trato para conseguir a Klay. Y por lo que me dijeron, los Warriors no estaban interesados ​​en traer de vuelta a D’Angelo Russell”, señaló Haynes.

