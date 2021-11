Humberto Suazo dio la nota en agosto de este 2021 al firmar con Raya2, equipo filial de Monterrey en la Liga de Expansión MX. A sus 40 años, el delantero chileno estaba jugando en Deportes La Serena y tomó la decisión de regresar a su segunda casa para retirarse del profesionalismo. A pesar de que no está jugando en Liga MX, sí está vinculado al club que tantas alegrías le dio.

Chupete se integró al plantel con el campeonato Apertura 2021 ya comenzado y se ganó la titularidad a partir de la Jornada 8. Es el gran líder que tiene el plantel y tiene la clara misión de pelear el título, pero para eso deberán derrotar al Club Atlético Morelia en el Estadio BBVA. Si lo logran, clasificarán al Repechaje; de lo contrario tendrán que esperar resultados ajenos.

Humberto Suazo dialogó en conferencia de prensa en la previa de este importante duelo y nos regaló una impactante revelación: quiere ser Director Técnico y, aunque no se animó a dar más detalles por el contexto, dejó en claro que le gustaría tener una oportunidad en La Pandilla en el futuro. ¡Cuidado, Javier Aguirre!

"Es una idea, se ha pensado en poder estar a cargo y estudiar lo relacionado con ser director técnico. No me quiero aventurar a nada, lo principal es mañana en el partido contra Morelia para poder tener un lugar en la Fase Final del torneo. Nuestro último juego de la Fase Regular. Me siento muy bien, confío mucho en mis capacidades, en el equipo, hay que darle la confianza a todo el equipo", confesó Chupete.

Más adelante señaló: "Para mí (regresar a Monterrey) fue una experiencia única. Ver como se esfuerzan los compañeros para cumplir un sueño. A uno lo motiva. Yo me preparo y no hay día que no me despierte motivado". "Aldo está haciendo una gran labor. Es una linda oportunidad para seguir desarrollándose, nos llevamos bastante bien, sabiendo que es el jefe y lo hemos hecho bastante bien por muchos pasajes de los juegos", mencionó sobre De Nigris, su actual DT.