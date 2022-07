El torneo Apertura 2022 de la Liga MX tuvo un inicio agridulce para Rogelio Funes Mori, delantero argentino de los Rayados del Monterrey quien se colocó como líder de goleo al marcar dos goles en el partido contra los Guerreros del Santos jugado en la cancha del estadio Corona.

Para Rogelio Funes Mori, este Apertura 2022 es su torneo número 15 en la Liga MX. Aunque ya ostenta el reconocimiento de ser el máximo anotador en la historia de los Rayados del Monterrey y de haber ganado el Balón de Oro al mejor gol del futbol mexican en dos ocasiones, el delantero argentino aún no ha podido proclamarse campeón de goleo en el fútbol mexicano.

"Sinceramente eso no me quita el sueño (título de goleo individual)", dijo Rogelio Funes Mori en conferencia de prensa en la que se mostró afortunado de haber superado la lesión que lo mermó durante el torneo Clausura 2022. "Estoy tranquilo, contento, después de tanto tiempo volví a jugar, creo lo más importante es estar bien físicamente, después lo demás llega solo y si no llega, no me voy a morir”.

Ante la incorporación de refuerzos de ataque como el uruguayo Rodrigo Aguirre, el ecuatoriano Joao Rojas y el argentino Germán Berteram, Rogelio Funes Mori, asumió la responsabilidad que tienen los Rayados del Monterrey en el Apertura 2022. “Tenemos un gran plantel, la institución hizo un gran esfuerzo para contratar buenos jugadores, la plantilla es buena, ya no se gana solo con la camiseta, todos los equipos saben que juegan contra un equipo fuerte, se juegan la vida, pero más allá de los rivales, tratar de ser conscientes cuando jugamos un partido hacer las cosas bien y no desconcentrarnos, somos conscientes que es un torneo muy importante para nosotros y va a depender de nosotros como nos vaya".

¿Rogelio Funes Mori irá a Qatar 2022?

En un año que será crucial para su carrera, ya que aspira a ser convocado por Gerardo el Tata Martino a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, Rogelio Funes Moriapuntó que "yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sólo demostrarme a mí que puedo seguir compitiendo, haciendo goles, como desde que llegué, estoy tranquilo".