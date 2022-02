Monterrey: ultimátum no, obsequio sí de la directiva para Javier Aguirre y sus Rayados

Días turbulentos se han vivido en el entorno de los Rayados del Monterrey tras el fracaso en el Mundial de Clubes y más todavía luego de la derrota contra el Puebla en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, sin embargo, pareciera que la situación con el director técnico Javier Aguirre no ha sufrido los efectos de esas situaciones pues la directiva no le puso al Vasco el ultimátum del que tanto se habló en los días previos.

De cara al partido de la séptima jornada contra el Atlético de San Luis, el Vasco Javier Aguirre dijo ante los medios de comunicación que "No he hablado con la directiva, la directiva vino, nos dio un obsequio por haber obtenido el título en la Concacaf y nos mandó un mensaje de apoyo total a todo el cuerpo técnico y los jugadores, eso hizo la directiva atinadamente esta misma semana".

Javier Aguirre dijo estar enfocado en que los Rayados del Monterrey logren el sábado contra el Atlético de San Luis en el estadio BBVA su primera victoria como locales en el torneo y no se preocupa por las versiones que indican que la directiva haya tenido reuniones donde se ha tratado el tema de la continuidad o la destitución del director técnico.

"Nosotros, jugadores y cuerpo técnico estamos en faena, estamos trabajando, estamos pensando en el partido de mañana, es lo único en lo que canalizamos nuestra energía en mañana. Lo de afuera es algo que no se puede controlar, se puede controlar a los rivales y jugar mejor que ellos, ganar el partido, meter goles y evitarlos, eso es lo que tenemos qué hacer, en lo otro no podemos invertir energía en ello porque tampoco podríamos mejorar nada, cambiar nada o mejorar cosas, no nos dedicamos a eso", comentó Javier Aguirre quien ha estado bajo la lupa de la prensa, especialmente tras el tropiezo en Abu Dabi.

Javier Aguirre, obligado a ser campeón

El director técnico de los Rayados del Monterrey apuntó que en su trayectoria de 47 en el futbol profesional solo se ha dedicado al sin preocuparse por los ruidos del exterior como los reclamos de los aficionados a los jugadores, y en esta oportunidad con la escuadra regiomontana sabe que está obligado a ser campeón de la primera división mexicana, sin importar el estilo de juego empleado; pero primero deberá estar al corriente en sus compromisos postergados en el torneo Clausura 2022.

“Hay que ganar mañana para empezar a sumar de a tres en casa y para meternos en la clasificación. Tenemos tres partidos menos, pero así es el futbol y al final nadie se acuerda del resultado. Si eres campeón, a nadie le importa cómo eres campeón, lo que cuenta es el resultado y solo hay un trofeo para la Liga y 17 fracasan", remató Javier Aguirre.