Monterrey vs. Tigres: Rodrigo Aguirre manda mensaje de advertencia previo al Clásico Regio

Uno de los partidos más atractivos del sábado en la Liga MX se jugará en la cancha del estadio BBVA entre los Rayados del Monterrey y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2022. Será el primer Clásico Regio para el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre.

Si bien llegó a los Rayados del Monterrey para este torneo Apertura 2022 y este será su primer clásico del norte, Rodrigo Aguirre ha jugado clásicos en otros países. En Uruguay enfrentó con el Nacional al Peñarol. En Brasil con Botafogo jugó contra Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama.

Rodrigo Aguirre mandó un mensaje de advertencia a los Tigres, en especial al portero argentino Nahuel Guzmán. "Por suerte me ha tocado hacer goles en clásicos, esperemos que no sea la excepción. ¿A qué jugador no le gusta jugar este tipo de partidos? Todos vamos con la mentalidad por la rivalidad que hay en la ciudad, además de la posición en la tabla de posiciones. La semana se vive distinto, se palpita lo que es el partido", comentó el delantero uruguayo.

En entrevista para Fox Sports, Rodrigo Aguirre reconoció la capacidad de los Tigres dirigidos por Miguel Herrera, y resaltó la solidez defensiva que han logrado en este torneo Apertura 2022 pues sólo han permitido seis goles, pero les recordó que los Rayados del Monterrey tienen la mejor ofensiva con 20 goles a favor.

"Todos sabemos lo que es Tigres como rival. Más que nada es su poderío sin dejar de lado que defendiendo son el mejor equipo del torneo. Nosotros ofendiendo somos los mejores, entonces va a ser un lindo duelo de fuerzas. Sabemos que tienen jugadores que juegan muy bien y trataremos desde nuestro lado tener cuidado y siempre con la idea de salir a ganar", comentó Rodrigo Aguirre, exjugador de los Rayos del Necaxa.