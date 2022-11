Se veía venir y se confirmó en la previa del partido entre México y Arabia Saudita por la Copa del Mundo. León estaba buscando un entrenador para reemplazar a Renato Paiva en el Clausura 2023 y lo consiguió. El anuncio fue publicado a través de las redes sociales, generando altas expectativas en los aficionados...

"¡No son colchones, no son tambores, no son estufas, no son refrigeradores! Desde las calles de Qatar 2022 , así suena este mensaje con el Hombre Bocina. ¡Bienvenido, Nicolás Larcamón!", publicó la cuenta oficial de los Esmeraldas, presentando en sociedad al estratega que sorprendió al frente del Puebla.

Tigres UANL y clubes europeos quisieron quedarse con los servicios del joven entrenador pero su futuro terminó estando en Grupo Pachuca. Ahora buscará ganarse el corazón de los aficionados de uno de los mejores equipos que tiene México, por lo mostrado durante los últimos 20 años en la Liga MX.

Dos bajas sensibles en León

A falta de la confirmación por parte de ambos clubes, este miércoles se supo que dos bastiones de los mejores tiempos del equipo de Guanajuato dejarán al equipo para el Clausura 2023. Elías Hernández y Luis Montes no estarán a disposición de Nicolás Larcamón: vestirán la playera de Puebla el próximo año.