En septiembre de 2019 se dio a conocer una noticia que generó todo tipo de reacciones. En conferencia de prensa, el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, dio a conocer que el entrenador del equipo había sido cesado por haber cometido faltas de respeto hacia jugadores y directiva. El dirigente no aceptó preguntas de los medios en ese momento.

Posteriormente trascendió que dichas faltas de respeto hacia los futbolistas fueron en realidad un comentario homofóbico por parte del director técnico en cuestión a uno de sus dirigidos. Esa versión fue puesta en duda por periodistas que conocían al timonel y tenían perfecta noción de que no es un hombre que se exprese así.

A más de dos años de ese episodio, el propio entrenador cuenta la versión de los hechos sobre la trama detrás de su despido. Se lo platicó a David Medrano en entrevista. Se trata de Alfonso Sosa, un DT señalado en ese instante de intolerante y homófobo cuando en verdad nada tuvo que ver con asuntos de preferencias sexuales.

Lo corrieron por culpa del Cartel del gol

Sosa le narra a Medrano cómo fue que el argumento del insulto fue utilizado por la directiva como último recurso para tener una excusa y despedirlo. En teoría lo iban a cesar por malos resultados, pero el equipo marchaba bien. Al ver que por rendimiento no lo podían echar, los altos mandos del Atlético de San Luis recurrieron a inventarle un altercado, además de quemarlo ante la opinión pública.

¿Qué había detrás de su cese? Ni más ni menos que la presencia del Cartel del gol, es decir, el grupo de promotores argentinos que pone a los técnicos de su cartera y toma decisiones para que sus futbolistas representados sean alineados. Este grupo fue quien orquestó la salida de Sosa para imponer a Gustavo Matosas como nuevo estratega del equipo.



“...ya no había forma de que los resultados fueran el pretexto. Ellos (el Cartel del gol) ya tenían arreglado a su entrenador, a Matosas. Ya lo tenían listo…Sabíamos que esa información (del insulto) había salido de ellos (el Cartel del gol) porque no éramos de su gente y querían que nos fuéramos porque estaban mal acostumbrados a hacer lo que querían… Los jugadores no lo podían creer. No los dejaron ni hablar. Esa es la historia de lo que pasó”, describió Sosa a Medrano en su canal de YouTube.