Nuevo estadio de Tigres no podrá ser sede del Mundial 2026, asegura Yon de Luisa

Han comenzado los preparativos para el Mundial 2026, en el que México compartirá las sedes con Estados Unidos y Canadá, y por ello han comenzado las inspecciones para elegir los lugares que podrá recibir este magno evento, en el cual, la comitiva mexicana busca usar diversos escenarios como el Estadio Azteca, Akron así como el Gigante de Acero.

Pero estos no eran los únicos que los fans querían ver en la terna, pues el ambicioso proyecto de la nueva casa de los Tigres UANL también podría ser una opción viable, pero por desgracia para los fans de los felinos, se va a quedar en un sueño el que sea uno de los anfitriones mundialistas, así lo reveló Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"Sobre el estadio de Tigres, la carrera empezó hace mucho tiempo. Uno de los requisitos que puso el grupo de tres países, es que sólo participarán los estadios construidos y operando. En el caso de Monterrey, es el de Rayados, no contemplamos ninguno otro que esté en proyectos o vías de edificación", comentó De Luisa en conferencia de prensa.

De acuerdo al reconocido directivo, fue muy contundente en cuanto a que el nuevo inmueble, pues señaló que sin importar que empezará pronto su construcción, la cual se tiene previsto que finalice en 2025, por normas de FIFA, no puede competir por ser sede por el simple hecho de que no es uno que esté actualmente funcionando.