Después de caer goleado 3-0 ante el Deportivo Toluca en el cierre del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, Andrés Lillini se sinceró y lanzó en conferencia de prensa: "Fue mi último partido en Necaxa. En selección todavía no hay nada, pero sí me toca despedirme del club. Hay cosas que no hicimos bien, internamente siento dolor y tristeza por no devolver la confianza que me dieron".

El entrenador argentino continuará su carrera lejos de Aguascalientes, y esto es algo que recién ahora anunció el club. A través de sus redes sociales, confirmó la salida del DT y además le dio las gracias a 3 jugadores del plantel. ¡Comenzó la limpia!

De cara a la próxima temporada, Necaxa se deshizo de Hugo González, Juan Pablo Segovia y Edson Partida, quienes ya dejaron de ser parte de la institución y están buscando nuevo destino. Y no quedó ahí: Necaxa avisó que en las próximas semanas habrá "más bajas" en el primer equipo.

"Asimismo, informamos que nuestra institución se encuentra en trabajos de reestructuración deportiva con el firme propósito de impulsar un cambio, haciendo los ajustes necesarios para que el equipo de Aguascalientes obtenga mejores resultados en el futuro inmediato", sentenció el club.

Ahora la mira estará puesta en González, exportero del América y Rayados, quien seguramente ya tenga llamados de importantes equipos de la Liga MX. Segovia, por su parte, buscará seguir en el futbol mexicano a sus 34 años de edad; mientras que Partida, ex-Toluca, volverá a Atlante.