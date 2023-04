Rayados de Monterrey ha sido el equipo más efectivo hasta el momento en el Torneo Clausura 2023, pues lidera con comodidad la tabla general de posiciones de la Liga MX. Sin embargo, su derrota ante el América el pasado fin de semana dejó en claro que no son invencibles y abrió el debate sobre lo que pueda pasar en la Liguilla.

Después de que el equipo de Víctor Manuel Vucetich no hiciera pie en la cancha del Estadio Azteca, uno de los que salió a tundir su estilo de juego fue Juan Francisco Palencia, quien señaló que los buenos resultados se debieron a un "espejismo" y colocó los equipos de Guillermo Almada, Nacho Ambriz y Fernando Ortíz como superiores.

"Para mí, Monterrey es un espejismo, futbolísticamente no me gusta nada. Ha ganado por sus individualidades, no como Pachuca, Toluca y América, son los que mejor juegan y en la Liguilla hay que saber jugar. América lleva 31 goles, Monterrey con más puntos, tiene menos goles (29)", disparó en Fox Sports.

Por si esto fuera poco, el ídolo de Cruz Azul criticó al Rey Midas por el estilo defensivo mostrado ante las Águilas, mientras que auguró que serán eliminados en la Fiesta Grande: "Monterrey se va a caer, demostró ante América que no es protagonista porque se tira para atrás, siendo líder, contra América y que te tires para atrás es cuando debes decir, voy ah por América, te vienes a echar atrás al Azteca, entonces qué debo esperar en la Liguilla".

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Monterrey?

Por la Jornada 15 del Torneo Clausura 2023, Rayados de Monterrey recibirá a un golpeado Santos Laguna el próximo domingo 16 de abril a las 19:05 horas, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio BBVA.