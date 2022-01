Luego de ejercer sus críticas a Santiago Baños, Enrique el Perro Bermúdez y Paco Villa, narradores de TUDN, publicaron en sus redes sociales sus disculpas al presidente deportivo del América, quien ha sido cuestionado por su gestión del club en la contratación de refuerzos, sobre todo de un extremo derecho.

"Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer", fue el mensaje que tanto Paco Villa como Enrique el Perro Bermúdez.publicaron casi en simultáneo en la red social Twitter.

"Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones", apuntaron ambos cronistas y se comprometieron a invitar a Santiago Baños para entrevistarlo sobre los fichajes del América.

¿Qué dijeron Perro Bermúdez y Paco Villa de Santiago Baños?

Conforme se acerca el cierre de fichajes, se ha vuelto más preocupante para la afición americanista la imposibilidad de de cerrar el fichaje de un extremo derecho luego de que se manejaran y cayeran las posibilidades de contratar al uruguayo Brian Ocampo, al argentino Pablo Solari o al estadounidense Paul Arriola.

“O no tienen lana o la directiva no funciona, me queda muy claro. No conseguir un volante-extremo es increíble” fue la crítica de Enrique el Perro Bermúdez en el programa Línea de Cuatro mientras que Paco Villa lanzó: “¿no funciona Baños, verdad?... todo mundo está contratando jugadores que terminan contrato en todo el mundo y América no puede... de los cuatro en la mesa cuatro dijimos que Santiago Baños no está haciendo una buena tarea".